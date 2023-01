Auto a fuoco in corsa, accosta e si salva

PADOVA - I vigili del fuoco sono intervenuti in Via Guizza a Padova per l’incendio di un’auto: nessuna persona è rimasta ferita. L’episodio è accaduto poco dopo le 11 di lunedì 2 gennaio. Il conducente stava percorrendo la via, quando si si è accorto che qualcosa non andava, è sceso, mentre l’auto ha preso fuoco. I pompieri arrivati dalla centrale con il personale di prima partenza, hanno spento le fiamme che hanno irrimediabilmente bruciato l’auto. Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio della squadra intervenuta.