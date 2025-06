Auto finisce in un dirupo: soccorsi in azione

POLCENIGO (PORDENONE) - Tra le 11 e le 13 di lunedì, la stazione di Pordenone del Soccorso Alpino ha collaborato con i Vigili del Fuoco per soccorrere una donna rimasta bloccata dopo essere uscita fuori strada in località Mezzomonte, nel comune di Polcenigo.



La conducente, nata nel 1973 e residente nella zona, stava percorrendo una strada secondaria non asfaltata quando ha perso il controllo del veicolo, che è precipitato per circa 15 metri, fermandosi in bilico su un albero. Fortunatamente la donna non ha riportato ferite gravi, ma è apparsa molto scossa.



I soccorritori del Soccorso Alpino si sono calati con corde assicurate per raggiungere la donna, mentre i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’auto utilizzando funi d’acciaio per evitare ulteriori cadute nel burrone.



Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso regionale, il cui personale sanitario ha valutato le condizioni della donna prima di affidarla all’ambulanza diretta all’ospedale di Pordenone per ulteriori accertamenti. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.

