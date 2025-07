Auto finisce ruote all'aria al casello

VICENZA - Lunedì 30 giugno, poco dopo le ore 15:00, i Vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto lungo la Superstrada Pedemontana Veneta, in direzione Treviso, nei pressi dell’uscita del casello di Valle Agno.



Un'autovettura, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata sulla sede stradale. La squadra dei Vigili del fuoco, prontamente giunta dal distaccamento di Arzignano, ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo incidentato. Il conducente è stato assistito dal personale sanitario del Suem e successivamente trasportato presso l’ospedale di Arzignano. Sul posto presenti anche gli ausiliari del traffico della SPV e la Polizia Stradale, per i rilievi di competenza e per garantire la sicurezza delle operazioni di soccorso.



L’intervento si è concluso dopo circa un’ora, con il completo ripristino delle condizioni di sicurezza nella zona interessata.