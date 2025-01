Auto finisce nell'idrovia a Saonara, salvata dal fratello prima che affondasse

SAONARA (PADOVA) – Ha perso il controllo della sua Renault Twingo ed è finita nell'idrovia, ma è stata salvata dal fratello prima che l’auto si inabissasse del tutto. Momenti di grande paura questa mattina, intorno alle 5.30, in via Villanova a Saonara, dove una donna è uscita di strada con la sua vettura finendo in acqua. L’auto stava rapidamente affondando e la conducente, intrappolata all’interno, aveva pochi istanti per mettersi in salvo. Le sue grida di aiuto hanno attirato l’attenzione del fratello, che abita proprio vicino al luogo dell’incidente. L’uomo si è precipitato fuori casa e, con l’aiuto di un passante, è riuscito a estrarre la donna dall’abitacolo, portandola in salvo prima che l’auto si immergesse completamente.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Padova con un gommone e un’autogrù, recuperando il veicolo ormai sommerso. La donna è stata assistita dal personale sanitario del Suem 118 e, fortunatamente, non ha riportato gravi conseguenze. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso. Le operazioni di soccorso si sono concluse dopo circa due ore. Resta ora da chiarire la dinamica dell'incidente, che potrebbe essere stato causato da una distrazione o dal fondo stradale scivoloso.