Auto finisce in mezzo ai binari e viene travolta dal treno (Video)

Un video diffuso sui social documenta il momento in cui un treno FrontRunner ha centrato un SUV a Layton, negli Stati Uniti, il 4 febbraio scorso. Fortunatamente il conducente è riuscito a mettersi in salvo prima dell'impatto e non ha riportato ferite.

Come riporta il Messaggero, le immagini mostrano il convoglio mentre attiva la frenata d’emergenza e suona il clacson nel tentativo di evitare la collisione. L’auto era finita sui binari dopo essere stata spinta da un altro veicolo. Il conducente ha provato a fare retromarcia, ma alla fine ha scelto di abbandonare l'auto poco prima dell'arrivo del treno. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Video da: ilmessaggero.it