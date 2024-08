Auto finisce fuoristrada e abbatte uno sfiato del gas

VICENZA - La notte scossa alle 3:45 di sabato 3 agosto, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Europa incrocio Fratta a Sandrigo per un'auto finita autonomamente fuori strada, contro lo sfiato della rete gas: illeso il conducente. I pompieri accorsi dal distaccamento volontario di Thiene, hanno messo in sicurezza l'auto,mentre l'autista è venuto fuori autonomamente.

Il personale ha effettuato delle misurazioni tecniche per escludere perdite di gas metano. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora con la rimozione dell'auto.