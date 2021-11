Auto finisce fuori strada e si cappotta in un canale

GRADO - Auto si cappotta questa mattina verso le 7: scattano i soccorsi.

È accaduto lungo la vecchia provinciale 19, nel comune di Grado, in provincia di Gorizia.



Per cause in corso di accertamento il conducente di una vettura che stava percorrendo l'arteria ha perso il controllo: l’auto si è cappottata in un canale, a bordo strada.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Monfalcone insieme all'equipaggio di un'ambulanza e alla equipe dell'elicottero decollato dalla base di Campoformido.

La persona è stata estratta dall'abitacolo e affidata ai sanitrari.