Auto finisce fuori strada: gravi due ragazzi

PADOVA - Un grave incidente si è verificato nella serata di sabato 25 maggio in via Ca’ Bianca, nel territorio comunale di Cartura. Una Volkswagen Polo con a bordo cinque giovani, tutti residenti tra Cartura e Pernumia, ha perso il controllo ed è uscita di strada, terminando la corsa dopo aver urtato un palo in cemento e un lampione. Secondo le prime ricostruzioni, non risultano coinvolti altri veicoli. Tra i feriti, due giovani versano in condizioni gravi: il conducente, un ventenne, e un diciannovenne che sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo al momento dell’impatto. Quest’ultimo è stato trasferito d’urgenza in terapia intensiva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Abano Terme e il personale sanitario del 118. L’auto è stata sottoposta a sequestro per consentire ulteriori accertamenti tecnici e chiarire la dinamica dell’incidente.