Auto finisce contro un platano: muore ragazzo di 24 anni

VICENZA - La notte scorsa, poco prima delle 23:00 di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP X Via Maranese a Schio in provincia di Vicenza per un’auto finita contro un platano: deceduto un giovane 24enne residente in provincia di Vicenza. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza la Fiat Punto, purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ha solo potuto constatare la morte del giovane autista. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 1:30 circa di venerdì. Le cause sono in corso di accertamento da parte della Polizia Locale “Alto Vicentino” di Schio.