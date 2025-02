Auto in fiamme sulla statale: paura per un'auto a GPL

PONTE NELLE ALPI (BL) – Momenti di tensione ieri sera, giovedì 20 febbraio, quando un’auto alimentata a GPL è stata avvolta dalle fiamme lungo la SS51, in via Roma. L’allarme è scattato alle 19:15, quando il rogo ha distrutto una Ford Fiesta, senza fortunatamente coinvolgere persone.



Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Belluno, che hanno domato l’incendio nel giro di pochi minuti. Le operazioni di messa in sicurezza e bonifica dell’area si sono protratte fino a dopo le 21:00 per evitare ulteriori rischi. Restano ancora da chiarire le origini del rogo, su cui sono in corso accertamenti da parte delle squadre di intervento. L’ipotesi più probabile è quella di un guasto di natura elettromeccanica, ma saranno necessarie ulteriori verifiche per stabilire con certezza l’accaduto.