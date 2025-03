Auto in fiamme nel parcheggio condominiale: Mini Cooper distrutta

BELLUNO - Paura a Sospirolo (Belluno) poco prima delle 13:30 di martedì 11 marzo, quando una Mini Cooper parcheggiata in uno spazio condominiale di via Carlo Zasso è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Belluno, che hanno spento il rogo dopo oltre due ore di lavoro, evitando che l’incendio si propagasse. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta.



Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma le prime ipotesi parlano di un problema elettromeccanico. I carabinieri e i tecnici sono al lavoro per chiarire l’origine del rogo.