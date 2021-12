Auto in fiamme lungo la statale

foto d'archivio

VENEZIA - La strada statale 14 “della Venezia Giulia” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni a Quarto d’Altino (km 16,800), nell’ambito della Citta Metropolitana di Venezia, a causa di un’autovettura in fiamme.



Il traffico è provvisoriamente deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni in loco.



Il personale Anas è sul posto per gestire l’emergenza e per ripristinare la transitabilità appena possibile.