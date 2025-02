Auto in fiamme, distrutta una Mercedes

FOSSALTA DI PIAVE (VENEZIA) – Un incendio ha distrutto una Mercedes B 180 parcheggiata in via Don Luigi Sturzo, a Fossalta di Piave. L’allarme è scattato intorno alle 8:30 di lunedì 17 febbraio. Nessuna persona è rimasta coinvolta. I Vigili del Fuoco di San Donà di Piave sono intervenuti rapidamente con un'autopompa e un’autobotte, riuscendo a spegnere le fiamme prima che si propagassero ad altri veicoli o abitazioni vicine. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono durate circa un’ora.



Le prime verifiche indicano che l’origine del rogo potrebbe essere di natura elettromeccanica, ma sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.