Auto in fiamme in autostrada

PORDENONE - Nel primo pomeriggio di martedì, poco dopo le 14, la prima squadra e l’autobotte dei Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenute per un incendio autovettura in Autostrada A28 tra la barriera di Cordignano e l’uscita Sacile Ovest in direzione Conegliano al km35+200.

I Vigili del Fuoco hanno rapidamente spento le fiamme che avvolgevano l’autovettura e per vicinanza territoriale è stata allertata anche la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Conegliano, giunti anch’essi poi sul posto. Presente la Polizia Stradale e personale Autovie Venete.

La persona a bordo è riuscita ad allontanarsi mettendosi in salvo prima che le fiamme avvolgessero completamente l’autoveicolo.