Auto esplode al confine Usa-Canada, almeno due morti: "E' terrorismo"

Almeno 2 morti in un "probabile attacco terroristico" sul ponte Rainbow Bridge, che collega gli Stati Uniti al Canada. Tra le notizie spiccano quelle di Fox News che cita proprie fonti e spiega che "dentro al veicolo c'era molto materiale esplosivo". Il luogo dell'esplosione è vicino a un posto di blocco. Anche l'emittente Nbc parla di ''possibile attacco terroristico''.



L'esplosione un giorno prima della festa del Ringraziamento, in uno dei giorni più trafficati dell'anno. Il veicolo era diretto negli Stati Uniti. Il ponte è stato chiuso alla circolazione e lo resterà fino a nuovo avviso, hanno riferito i funzionari. Allo stesso modo, sono stati chiusi tutti i valichi di frontiera tra Stati Uniti e Canada.



E' ''una situazione molto grave'' , ha detto il ministro della Pubblica Sicurezza canadese Dominic LeBlanc, affermando che il suo governo sta prendendo "estremamente sul serio" la situazione con aggiornamenti regolari dalle autorità statunitensi, dalla Royal Canadian Mounted Police e dalle agenzie dei servizi di frontiera. "Si tratta ovviamente di una situazione molto grave", ha detto il ministro, ma non ha voluto spiegare nei dettagli l'"origine" dell'esplosione, affermando che si tratta di una situazione "in evoluzione".



Il governatore di New York, Kathy Hochul, ha detto di essere stata informata dalle forze dell'ordine. "Le agenzie statali sono sul posto e pronte ad assistere", ha postato su X, ex Twitter, durante il viaggio per raggiungere l'area coinvolta.



Un portavoce dell'ufficio del sindaco di Niagara Falls, Aaron Ferguson, ha confermato alla Cnn che il veicolo che è esploso stava cercando di entrare negli Stati Uniti. "Non sappiamo molto, solo che c'era un veicolo che cercava di entrare negli Stati Uniti e hanno bloccato entrambi i lati del ponte", ha detto Ferguson.



Le autorità federali di Buffalo, New York, stanno indagando sull'esplosione e l'Fbi ha scritto in un tweet che si sta coordinando con le forze dell'ordine locali, statali e federali.