Auto esce di strada e si incendia: due ragazzi salvati dalle fiamme

PADOVA - Serata di paura a Due Carrare, dove intorno ieri alle 21:30 un’auto è uscita di strada finendo in un fossato e prendendo fuoco. Il veicolo, una Chevrolet Nubira con a bordo due giovani, ha subito un incendio che ha intrappolato i passeggeri tra le lamiere.



Grazie al pronto intervento di alcuni passanti, che hanno utilizzato estintori per contenere le fiamme, è stato possibile evitare conseguenze più gravi. Entrambi i giovani sono rimasti coscienti e sono stati soccorsi dal Suem 118, che li ha trasportati in ospedale per accertamenti.



Il conducente è stato sottoposto a controlli medici per valutare eventuali alterazioni psicofisiche. Nel frattempo, i carabinieri della Compagnia di Abano stanno indagando sulle cause dell’incidente, che potrebbero essere legate a eccesso di velocità, distrazione o manovra errata.



L’incidente ha provocato rallentamenti alla viabilità locale per oltre un’ora, mentre le autorità proseguono con gli accertamenti.