Auto esce di strada e precipita nella golena del torrente: feriti tre ragazzi

UDINE - Attimi di paura nella serata di domenica 11 maggio, poco dopo le 20, quando un’auto con tre giovani a bordo è uscita di strada in via della Motta a Povoletto (Udine), precipitando per circa cinque metri nella golena del torrente Torre. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo ha perso il controllo e ha carambolato fuori dalla carreggiata.



I tre occupanti hanno riportato ferite lievi ed sono stati immediatamente soccorsi dal personale sanitario intervenuto sul posto. Nel recupero e nell’assistenza sono stati coinvolti anche gli operatori del Soccorso alpino. Successivamente, i Vigili del fuoco di Cividale del Friuli, con il supporto dell’autogru di Udine, hanno messo in sicurezza e riportato il mezzo sulla strada. Una pattuglia dei Carabinieri ha effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente e ha gestito la viabilità durante le operazioni. Al momento, le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo non sono ancora state accertate.