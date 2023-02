Auto esce di strada e precipita dalla tangenziale

GORIZIA - Auto esce di carreggiata e precipita dalla tangenziale. Sono rimaste illese, sebbene trasportate con l'ambulanza all'ospedale di Monfalcone per accertamenti, due persone che sono rimaste coinvolte in un incidente a Ronchi dei Legionari nel pomeriggio di ieri. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Monfalcone, il conducente ha perso il controllo della vettura, che è precipitata dalla tangenziale sovrastante lungo via Raparoni. Ingenti i danni al veicolo. Dopo una chiamata al 112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto ambulanza e automedica, oltre ai Vigili del fuoco. Vista la dinamica maggiore, era stato attivato in un primo momento anche l'elisoccorso, che poi non è partito. Le due persone sono uscite da sole dall'auto e sono state trasportate precauzionalmente in ospedale. I pompieri si sono poi fatti carico della messa in sicurezza della vettura e della sede stradale.