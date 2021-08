Auto esce di strada e finisce ruote all'aria

BELLUNO - Auto finisce ruote all'aria: paura in mattinata ad Auronzo di Cadore.

Alle 8 di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 48 al km 140+700 per la fuoriuscita autonoma di un’auto finita rovesciata fuoristrada in mezzo agli alberi: illeso il conducente.



I pompieri del distaccamento di Santo Stefano e i volontari di Auronzo hanno messo in sicurezza l’auto mentre il conducente è uscito dall'abitacolo da solo.

Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro.