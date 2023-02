Auto esce di strada e finisce ruote all’aria

PORDENONE - I Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti attorno alle 18 di domenica 5 febbraio per un incidente stradale a Caneva sulla SP 29 in località Case Franzago. Il conducente di un'auto aveva perso il controllo e, dopo numerose capovolte, ha terminato la sua corsa ruote all'aria nel campo sottostante la sede stradale. I pompieri hanno collaborato col personale sanitario alle operazioni di imbarellamento e trasporto al piano stradale dei due occupanti, trasportati agli ospedali locali con vari traumi. Presenti i carabinieri per le operazioni di competenza.