Auto esce di strada e finisce contro un balcone

BOLZANO - Ieri sera, poco dopo mezzanotte, si è verificato un incidente stradale a Glorenza, Bolzano. In via Flora un'auto è uscita di strada, terminando la sua corsa contro il balcone di una casa. Due persone sono rimaste ferite. Sono state soccorse dal servizio sanitario e trasportate al pronto soccorso dell'ospedale. I vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza dell'area interessata dall'incidente, il recupero del mezzo e i lavori di ripristino della sede stradale. Sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Sluderno e Malles, la Croce Bianca e le forze dell'ordine.