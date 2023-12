Auto esce di strada, 24enne muore nella notte

PADOVA - Alle 4:15 di stamane, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Gasparolo a Sant'Elena (Padova) per un'auto finita fuoristrada in un campo agricolo, dopo la perdita di controllo da parte del conducente, deceduto nell'incidente. I pompieri arrivati da Este, hanno messo in sicurezza, l'auto ed estratto il conducente. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem, ha solo potuto constatare la morte del giovane 24enne. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

