Auto contromano sull’A22: un morto e cinque feriti in un grave incidente

BOLZANO - Tragico scontro questa mattina, domenica 15 giugno, sull’Autostrada del Brennero (A22) all’altezza di Bolzano Sud. L’incidente, avvenuto intorno alle 5, ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre cinque. Secondo le prime ricostruzioni, la causa dello scontro sarebbe stata un’auto che procedeva contromano sulla carreggiata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia stradale per soccorrere i feriti e gestire la viabilità. Le condizioni dei feriti sono al momento in fase di valutazione, mentre le autorità stanno lavorando per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente e le cause che hanno portato all’auto contromano.