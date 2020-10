Auto contro Vespa, 18enne ferito

VITTORIO VENETO – Stava andando a scuola in sella alla sua Vespa quando si è visto tagliare la strada da un’auto che l’ha centrato, finendo rovinosamente a terra. Incidente stamane, martedì, intorno alle 7.50 in via Dalmazia a Costa.

Come riferisce la polizia locale di Vittorio Veneto intervenuta sull’incidente, una Citroen C2 con alla guida il cappellese 69enne M.F. stava percorrendo via Dalmazia in direzione ospedale quando, giunto all’altezza della tabaccheria-profumeria Miriam, si è fermato per svoltare a sinistra. Ed è qui che è avvenuto l’impatto con la Vespa 50, con in sella il 18enne R.L. di Sarmede, diretta verso il centro città.

La due ruote è stata centrata dall’auto sulla carena posteriore. Il giovane è finito a terra. Subito soccorso dal personale del 118, il 18enne è stato trasportato nel vicino ospedale di Costa. In tarda mattinata, dopo esser stato visitato, è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni per una contusione alla spalla.

Fortuna ha voluto che l’auto, per questione di pochi centimetri, non lo centrasse sulla gamba. La dinamica precisa dell’incidente è al vaglio della polizia locale di Vittorio Veneto.