Auto contro un bus, due morti e un ferito grave

VERONA - Due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite, una in modo grave, in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio a Cologna Veneta (Verona), nella frazione di Baldaria. Le due vittime erano a bordo di un'auto che, secondo le prime informazioni, non avrebbe rispettato la precedenza uscendo da una strada laterale e scontrandosi con l'autobus della linea 236 di Atv, partito da San Bonifacio e diretto a Cologna Veneta. L'incidente è avvenuto a due chilometri dal capolinea. La conducente del bus è rimasta ferita, ha riportato alcune fratture.

I due morti sono marito e moglie, ultraottantenni, residenti a Sarego (Vicenza). Viaggiavano a bordo dell'auto che si è accartocciata nell'impatto. I feriti si trovavano tutti sull'autobus: una è l'autista, gli altri dei ragazzi. Sul pullman viaggiavano infatti diversi studenti. (ANSA)