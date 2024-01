Auto contro spettatori, 10 feriti a Motor Bike Expo Verona

VERONA - Dieci persone sono rimaste ferite durante l'esibizione di uno stuntman a Veronafiere, durante la giornata inaugurale di Motor Bike Expo. Da una prima ricostruzione sembra che un'auto sia finita a ridosso delle tribune, facendo cadere una decina di spettatori che stavano seguendo lo show e sono rimasti feriti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con 5 ambulanze, oltre a Polizia e Carabinieri. Secondo quanto si è appreso gli spettatori avrebbero subito contusioni nella caduta, ma nessuno sarebbe stato investito dall'auto. Il report del Suem 118 riferisce di 7 feriti in codice verde e 3 in codice giallo, che sono stati trasportati al Paolo Confortini dell'ospedale di Borgo Trento e negli ospedali di Negrar e Villafranca di Verona.

AGGIORNAMENTO

Un'auto con uno stuntman sul tetto che prima fa un paio di evoluzioni girando in tondo e poi, fuori controllo, sale sulle transenne del guard rail, dietro le quali sono seduti gli spettatori che per l'urto finiscono a terra. Sono numerose le immagini dell'incidente che oggi ha provocato 9 feriti non gravi (il più serio ha un polso fratturato) raccolte con il telefonino dai presenti al Motor Bike Expo di Verona e che girano attualmente su Facebok, rimbalzando di telefonino in telefonino. Altri 5 spettatori sono stati medicati sul posto. Tutte le esibizioni previste per oggi nell'ambito della fiera sono state interrotte.

In merito all'incidente accaduto oggi a Motor Bike Expo durante uno degli show dinamici con auto e stuntmen professionisti, Veronafiere in una nota, nel dispiacersi per quanto accaduto ed esprimendo vicinanza ai suoi visitatori, precisa che è stato attivato immediatamente il piano sanitario, con l'intervento dei mezzi del Suem e della Polizia Locale per i rilievi del caso. Delle 14 persone coinvolte, 9 sono state portate ai pronto soccorso degli ospedali locali: grazie alla barriera di sicurezza, nessuna di queste ha riportato gravi lesioni.