Auto contro scuolabus, muore un uomo

UDINE - Schianto mortale verso le 8 di oggi, martedì, tra un’auto e uno scuolabus. La tragedia è avvenuta in Comune di Carlino, lungo la Provinciale per Marano.

L’anziano conducente dell’auto si è scontrato con uno scuolabus: all'interno c'erano sette bambini della locale scuola dell’infanzia.



Tre bambini sono stati trasferiti precauzionalmente al Pronto soccorso dell’ospedale di Latisana per alcune leggere contusioni. Forse l’anziano ha perso il controllo del mezzo a causa di un malore.

Sul posto i sanitari del 118, l’elisoccorso regionale e i Vigili del fuoco di Cervignano. Le forze dell’ordine stanno eseguendo i rilievi per accertare eventuali responsabilità.



Giunti anche i famigliari dei bambini, subito avvisati.