Auto contro scooter in pieno centro, ferito Il centauro

TRIESTE - Per cause al vaglio della Polizia Locale, nella mattinata odierna, intorno alle ore 08:00, un’automobile ed uno scooter sono entrati in collisione nelle vicinanze della Caserma della Guardia di Finanza di Via Giulia 73, a Trieste. Ferito il centauro, 56 anni, che ha riportato nella caduta politraumi ed è stato ricoverato all’Ospedale di Cattinara in codice giallo dal personale sanitario giunto sul posto con ambulanza e automedica al seguito. Disagi al traffico. OT