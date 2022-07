Auto contro scooter, morto un uomo

VENEZIA - Un grave incidente avvenuto stamani a Chioggia (Venezia), è costato la vita a un uomo di 59 anni. Per ragioni al vaglio della polizia locale, verso le ore 11:00, un'automobile e uno scooter si sono scontrati frontalmente lungo la strada statale Romea, all'altezza della Davimar: per il motociclista non c'è stato nulla da fare.

I sanitari del Suem 118, intervenuti sul posto per prestare soccorso, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. La strada è rimasta bloccata diverse ore durante le operazioni di messa in sicurezza; ai carabinieri, giunti in supporto, è spettato il compito di gestire il traffico.