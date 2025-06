Auto contro ruspa: 19enne morto dopo 6 giorni

Non ce l'ha fatta il 19enne coinvolto la scorsa settimana in un grave incidente stradale in alta val Venosta.



Giovedì sera si trovava a bordo di una macchina, in compagnia di due giovani lungo una strada di campagna nei pressi di Alsago, quando il mezzo è uscito di strada, schiantandosi contro una piccola ruspa parcheggiata su un prato.



Il giovane era stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano, dove è morto mercoledì sera.