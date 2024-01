Auto contro muro per la seconda volta in 15 giorni

ASIAGO (VICENZA)- Un'automobile è finita contro il muro di un'abitazione ad Asiago (Vicenza), dopo la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, rimasto ferito insieme a un passeggero. L'incidente è avvenuto alle 6:45 di oggi, e ha visto impegnati i vigili del fuoco del locale distaccamento. I pompieri hanno messo in sicurezza la vettura, una berlina Audi, mentre i due occupanti sono stati presi in cura dal personale del Suem, e trasferiti in ospedale ad Asiago. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Un incidente simile, con un'auto finita contro la stessa abitazione, era avvenuto a Capodanno.