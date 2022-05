Auto contro moto: i passeggeri della due ruote finiscono contro un pedone

VICENZA – La moto finisce contro l’auto e i passeggeri finiscono contro un pedone, provocando tre feriti. L’episodio è accaduto poco dopo mezzogiorno di martedì a Villaverla (Vicenza) lungo la provinciale 349 via Sant’Antonio.



Una moto KTM con due persone, all’incrocio con via Pascoli, per cause in corso di accertamento non è riuscita ad evitare l’urto con l’autovettura Fiat Punto che, proveniente dal senso opposto di marcia.

A causa dello schianto il conducente ed il passeggero del motociclo sono stati sbalzati in avanti investendo un pedone che si trovava sul marciapiede. immediata la richiesta di soccorso.



Sul posto sono intervenute due ambulanze. Rilievi del sinistro a cura di due pattuglie della Polizia Locale.