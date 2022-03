Auto contro moto: muore centauro

CITTADELLA - Centauro muore a seguito di un tragico incidente: l’episodio oggi alle 16.45 a Cittadella (Padova).

Lo schianto tra auto e moto è avvenuto tra via Zucca e via Postumia di Levante. Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto i sanitari del 118 ma per il centauro non c’era più nulla da fare.



In ospedale in prognosi riservata anche la donna in sella con la vittima. Stanno indagando sull’episodio gli agenti della Polizia locale.