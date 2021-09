Auto contro moto, ferito il centauro

BUDOIA - Auto contro moto: l’incidente è accaduto in provincia di Pordenone.

Mercoledì poco verso le 16.30 a Budoia vigili del fuoco in azione per la messa in sicurezza dei mezzi: il personale sanitario ha soccorso le persone coinvolte.



Per il centauro è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute. Disagi al traffico.