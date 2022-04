Auto contro moto: centauro in gravi condizioni

PADOVA - Auto contro moto: centauro finisce in ospedale in gravi condizioni. L'episodio è accaduto verso le 15 di martedì lungo la statale 16 all'incrocio vicino a Ponte della Rivella a Monselice.



La dinamica è attualmente al vaglio degli inquirenti: il motociclista, 46 anni di Monselice, è rimasto a terra privo di sensi con un grave trauma e i medici del Suem, dopo averlo stabilizzato, lo hanno ricoverato in ospedale a Schiavonia; è in gravi condizioni.

Il 24enne alla guida dell’auto, residente a Battaglia Terme, è rimasto ferito lievemente.