Auto contro guardrail, due feriti

VENEZIA - Un incidente stradale si è verificato questa mattina, verso le 6.30, lungo la A57 Tangenziale di Mestre in entrata al Terraglio in direzione Trieste. Un'auto - informa Autovie Venete - dopo essersi immessa in Tangenziale, ha sbattuto contro il guardrail sfondandolo e andando a finire la propria corsa contro le scalette di emergenza. Due le persone ferite. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, il 118, i mezzi di soccorso meccanico e il personale di Autovie, al lavoro per il ripristino del guardrail danneggiato. Al mattino si sono formate code nel tratto tra Castellana e Terraglio - conclude la concessionaria - e la situazione è tornata alla normalità verso le 10.