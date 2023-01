Auto contro guard-rail, lutto cittadino per i funerali

SAN DONÀ DI PIAVE (VENEZIA) - Il Comune di San Donà di Piave (Venezia) ha deciso di proclamare una giornata di lutto cittadino per giovedì 12 gennaio, in occasione dei funerali di Alessandro Polato e Mariachiara Guida, i due giovani vittime dell'incidente avvenuto domenica sera nella cittadina veneziana. Il lutto comprende altri due residenti di San Donà deceduti nelle ultime settimane. Tutte le manifestazioni pubbliche programmate saranno sospese e verrà esposta a mezz'asta la bandiera del Comune, sia nella sede municipale che in tutti gli altri edifici comunali. In segno di raccoglimento, l'Amministrazione comunale invita la cittadinanza ad esprimere la propria partecipazione mediante la sospensione delle attività e con un minuto di silenzio alle ore 10.00.

LEGGI ANCHE