Auto contro furgone, due feriti: uno è grave

VENEZIA - Alle 7 di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti a Eraclea, lungo la SP54 in via Calnova, incrocio Via Tiepolo, per un incidente stradale tra un’auto e un furgone: due feriti di cui uno grave.

I pompieri di San Donà hanno messo in sicurezza i mezzi, ed estratto dall’auto finita fuori strada il conducente, rimasto incastrato. L’uomo è stato stabilizzato dal personale sanitario del SUEM e trasferito in ospedale.



Ferite più lievi per il conducente del furgone assistito dai sanitari. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro.