Auto contro furgoncino: ferita una donna

PADOVA - Poco dopo le 22:00 di sabato i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 53 in Viale Margherita a Carmignano di Brenta in provincia di Padova per un incidente stradale tra un’auto e un piccolo veicolo commerciale: ferita una donna. I pompieri accorsi da Cittadella, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una lancia Y la conducente rimasta incastrata nell’abitacolo. La donna è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem e trasferita in ospedale. Illeso il conducente del Fiat Fiorino. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo la mezzanotte.