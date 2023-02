Auto contro ciclista: ferito un 50enne ricoverato in ospedale

PORCIA - Auto contro ciclista: ferito 50enne. L’uomo è stato soccorso questa mattina, venerdì, per le ferite riportate in un incidente stradale accaduto questa mattina presto, venerdì, a Sant’Antonio di Porcia, Pordenone, in via Roveredo, in prossimità del posteggio di un supermercato. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, mentre stava pedalando in sella a una bicicletta è stato urtato da una vettura ed è finito a terra in maniera violenta.

È scattata immediatamente una chiamata di aiuto al Numero unico di emergenza Nue112. Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l’equipaggio di un’automedica e quello di un’ambulanza provenienti da Pordenone. Le squadre sanitarie hanno assistito l’uomo che è stato poi trasportato all’ospedale di Pordenone con ferite.