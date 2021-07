Auto contro camion: un ferito grave

VENEZIA - Schianto a Noventa di Piave, poco lontano dal confine con Ponte di Piave, in provincia di Treviso.

Alle 10 di oggi, giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Romanziol per lo scontro tra un’auto e un autoarticolato: ferito gravemente l’autista del mezzo leggero. I pompieri arrivati da San Donà, hanno messo in sicurezza mezzi ed utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici estratto il conducente dell’auto finita fuori strada, nel canale di scolo adiacente la carreggiata.



Il ferito è stato stabilizzato dal personale del SUEM e trasferito in ospedale. Illeso l’autista del mezzo pesante. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.