Auto contro camion, schianto sulla SS 12: conducente liberata dalle lamiere

SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VERONA) – Violento scontro questa mattina lungo la SS 12, in località Domegliara. Un’auto ha invaso la corsia opposta, impattando frontalmente con un camion carico di ghiaia. A seguito dell’urto, l’autocarro ha sfondato il muro di un’azienda, fortunatamente vuota al momento dell’incidente.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Bardolino, che hanno messo in sicurezza l’area e estratto la conducente dell’auto, rimasta incastrata tra le lamiere. La donna, 69 anni, è stata stabilizzata dai sanitari del Suem 118 e trasportata in elicottero all’ospedale di Borgo Trento.Il camionista ha riportato lievi escoriazioni ed è stato condotto in ambulanza a Negrar. Le operazioni di soccorso si sono concluse dopo circa un’ora.