Auto contro ambulanza: feriti due operatori sanitari, una mamma e il figlioletto

PORDENONE - Impatto tra auto e ambulanza lungo il viale: feriti un infermiere e l’operatore sanitario alla guida.



L’episodio è accaduto nella mattinata di martedì 8 novembre in viale Venezia, a Pordenone: l’impatto è stato piuttosto violento.



Gli infermieri della centrale Sores hanno inviato immediatamente sul posto un’automedica e tre ambulanze, tutte provenienti da Pordenone. L’ambulanza, di Spilimbergo, stava trasportando un paziente all’ospedale di Pordenone.



Nell’impatto sono rimasti feriti l’infermiere e l’operatore sanitario dell’ambulanza, trasportati in ospedale a Pordenone con lesioni non gravi.

All’interno della vettura coinvolta dell’incidente viaggiavano una mamma con una bambina di pochi anni di età. Entrambe sono rimaste ferite in maniera non grave e sono state trasportate all’ospedale di Pordenone. Cause al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto i Vigili del fuoco per quanto di competenza.