Auto contro abitazione, cinque feriti nella notte

BELLUNO - Alle 22:40 del giorno di Ferragosto i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 52 nel comune di Valle di Cadore in provincia di Belluno per l’uscita autonoma di un’auto finita contro il muro di un’abitazione: 5 feriti.



I pompieri hanno messo in sicurezza la vettura ed utilizzando cesoie, martinetti e divaricatori idraulici estratto 4 dei 5 occupanti, rimasti incastrati all’interno dell’auto.

Tutti i feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del SUEM, stabilizzati e poi trasferiti in ospedale con più ambulanze.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo la mezzanotte.