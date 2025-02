Auto con tre ragazzi finisce fuori strada e si cappotta

PORDENONE - Alle ore 22 circa una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Pordenone è inervenuta sulla SP 35 a Pordenone per un incidente stradale con una sola autovettura coinvolta che, uscita di strada, ha terminato la sua corsa cappottandosi nella boscaglia ad una ventina di metri dalla carreggiata. Giunti sul posto, i Vigili del fuoco hanno trovato 2 dei 3 ragazzi, che al momento del sinistro viaggiavano sul mezzo incidentato, già fuori dell'autovettura mentre il terzo giovane era bloccato a testa in giù all'interno dell'abitacolo. I soccorritori hanno provveduto a tagliare la cintura di sicurezza che intrappolava il ragazzo e dopo averlo estratto dal mezzo hanno utilizzato una barella da trasporto per riportarlo sul piano stradale dove è stato preso in carico dal personale sanitario per i controlli del caso. Terminato il soccorso alle persone i VV.F. hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo incidentato e dell'area del sinistro. Sul posto, per quanto di competenza i Carabinieri.