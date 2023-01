Auto con famiglia di tre persone esce di strada e si cappotta

BELLUNO - Verso le 18:30 di domenica i vigili del fuoco sono intervenuti in località Mugnai nel comune di Feltre in provincia di Belluno per un’auto finita rovesciata in una piccola roggia: ferita una famiglia di tre persone, figlia, madre e padre. I pompieri accorsi dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre i tre occupanti sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem. Sul posto i carabinieri. Recupero della vettura con l’autogrù dei vigili del fuoco arrivata da Belluno.