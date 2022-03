Auto centra passeggino: muore neonato

PADOVA - Ancora violenti incidenti sulle strade del Veneto. Nel pomeriggio di oggi, lunedì, verso le 15:30 in via del Plebiscito a Padova un’auto ha investito un passeggino spinto dalla mamma.



Deceduto un bambino di circa tre mesi. Era stato subito ricoverato in ospedale in condizioni gravissime: è spirato poco dopo. L’automobilista stava transitando all’altezza di una rotatoria e non si sarebbe accorta della mamma con il passeggino che stava attraversando sulle strisce.

Nonostante la violenta frenata all'ultimo, il cofano dell'auto ha centrato in pieno il passeggino con il bimbo che è finito rovinosamente a terra, perdendo i sensi.

Il neonato è stato trasferito immediatamente al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale patavino. Purtroppo per lui non c'è stato più nulla da fare. In stato di shock il conducente dell'auto, rimasto illeso.