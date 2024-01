Auto cade in un dirupo precipitando per decine di metri, un morto

VICENZA - Un uomo è morto dopo essere finito con la propria auto in un dirupo. L'incidente è avvenuto oggi ad Altissimo (Vicenza). L'auto è finita nel dirupo per cause in corso di accertamento. E' stato un 'volo' di decine di metri che non ha lasciato scampo al conducente. I soccorsi sono stati chiamati da alcuni automobilisti e sul posto si sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Arzignano (Vicenza). Sono giunti anche i sanitari del Suem 118 che hanno constato il decesso dell'automobilista.