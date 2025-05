Auto in bilico sull'argine: salva per un soffio

VERONA - Nel primo pomeriggio di martedì, attimi di paura su lungadige Attiraglio a Verona. Intorno alle ore 14, una 28enne alla guida di una Audi A3 ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato e si è fermato in bilico su un paracarro in marmo, a pochi metri dall’argine del fiume Adige. Solo la presenza del paracarro ha evitato che l’auto finisse sull’alzaia sottostante, spesso frequentata da podisti e persone a passeggio.



La giovane, rimasta bloccata nell’abitacolo, è stata aiutata a uscire da alcuni cittadini e dal personale della polizia locale e dei vigili del fuoco. È stata poi trasportata per accertamenti al Pronto soccorso dell’ospedale di Borgo Trento: le sue condizioni non destano preoccupazione.



L’incidente ha causato rallentamenti e traffico a senso unico alternato per oltre un’ora, sotto la gestione degli agenti del Comando di via del Pontiere, fino alla completa messa in sicurezza dell’area e alla rimozione del veicolo.