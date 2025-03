Auto in bilico sul parapetto: paura a Caneva

CANEVA (PORDENONE) – Attimi di tensione ieri sera, 12 marzo, quando un’auto ibrida è finita fuori strada, fermandosi in bilico su un parapetto tra la carreggiata e un fossato. L’incidente, avvenuto intorno alle 19:15, non ha coinvolto altri veicoli. La conducente, fortunatamente, è uscita illesa dall’abitacolo prima dell’arrivo dei soccorsi.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pordenone con un’autogru per il recupero del mezzo. L’operazione ha richiesto massima precisione per evitare danni ai delicati impianti elettrici ad alta tensione della vettura. Ostacolata da alcuni frammenti del parapetto, l’auto è stata sollevata e riportata in sicurezza sulla carreggiata.